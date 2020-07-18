В Бурятии умер 35-й больной коронавирусом

Зафиксирована шестая смерть среди больных коронавирусом с начала недели
Число летальных исходов среди больных коронавирусом в Бурятии выросло до 35-ти. В пятницу, 17 июля, скончался 79-летний мужчина.
- 17 июля в стационаре по улице Пирогова 30 «а» умер пациент 79 лет от новой коронавирусной инфекции тяжёлого течения с сопутствующей ишемической кардиомиопатией, кардиосклерозом с нарушением ритма и хронической сердечной недостаточностью, - сообщили в республиканском оперштабе.
Больной находился на лечении в реанимационном отделении 23 дня.
Это уже шестая смерть среди больных коронавирусом за одну неделю. Как сообщал «Байкал-Daily», 13, 14 и 15 июля скончались сразу пять человек.
На утро 18 июля число случаев заражения коронавирусом в Бурятии выросло до 3651, за сутки диагноз подтвердили ещё у 41 человека.