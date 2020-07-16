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Врач детской больницы в Улан-Удэ заразился коронавирусом

Врач детской больницы в Улан-Удэ заразился коронавирусом
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Все контактные лица взяты под наблюдение

У врача детской республиканской клинической больницы в Улан-Удэ 6 июля был выявлен коронавирус. Информацию «Байкал-Daily» подтвердили в пресс-службе республиканского минздрава.

Установлен круг контактных лиц – это 268 человек, в том числе 44 человека – персонал больницы, 70 ухаживающих, 154 пациента.

Все они обследованы и находятся под медицинским наблюдением. Анализы отрицательные.

- Травматолого-ортопедическое отделение детской республиканской клинической больницы функционирует в штатном режиме. Приём ведут медицинские работники, которые не состояли в контакте с заболевшим. Приём детей осуществляется в полном объёме, - отметили в пресс-службе министерства.

Как сообщал «Байкал-Daily», на утро 16 июля число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 3566 (+44 за сутки).

Накануне в Бурятии не осталось ни одного чистого от коронавируса района – последним «пал» Окинский.

Сегодня стало известно о том, что у восьми участников съёмок клипа в республике выявили коронавирус.

коронавирус детская республиканская клиническая больница
 
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