Все контактные лица взяты под наблюдение
У врача детской республиканской клинической больницы в Улан-Удэ 6 июля был выявлен коронавирус. Информацию «Байкал-Daily» подтвердили в пресс-службе республиканского минздрава.
Установлен круг контактных лиц – это 268 человек, в том числе 44 человека – персонал больницы, 70 ухаживающих, 154 пациента.
Все они обследованы и находятся под медицинским наблюдением. Анализы отрицательные.
- Травматолого-ортопедическое отделение детской республиканской клинической больницы функционирует в штатном режиме. Приём ведут медицинские работники, которые не состояли в контакте с заболевшим. Приём детей осуществляется в полном объёме, - отметили в пресс-службе министерства.
Как сообщал «Байкал-Daily», на утро 16 июля число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 3566 (+44 за сутки).
Накануне в Бурятии не осталось ни одного чистого от коронавируса района – последним «пал» Окинский.
Сегодня стало известно о том, что у восьми участников съёмок клипа в республике выявили коронавирус.
Врач детской больницы в Улан-Удэ заразился коронавирусом
Происшествия, Фото:
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