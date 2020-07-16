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Ока «пала»: Коронавирус поглотил все районы Бурятии

Ока «пала»: Коронавирус поглотил все районы Бурятии
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Коронавирус пришёл и в Окинский район, который долго держался последним «чистым»

Коронавирус проник и в Окинский район, который последний в Бурятии был «чистым» от COVID-19. О первых случаях заражения сообщил глава Окинского района Матвей Мадасов.

- В Окинском районе утро 15 июля выявили первых заболевших коронавирусом. Ими являются четверо вахтовиков, один из которых уроженец Окинского района, проживающий в Улан-Удэ и прибывший на рудник через село Орлик. Они прибыли на место работы, где в течение двух недель должны были находиться в обсерваторе. 13 июля у них были взяты анализы и направлены на исследование в Улан-Удэ. 15 июля предварительный диагноз подтвердился, - говорится в обращении Матвея Мадасова.

Сейчас идут работы по установлению круга контактных лиц. Все контактные будут находиться на строгой домашней изоляции под контролем медиков, сотрудников Роспотребнадзора и районного оперштаба.

- Все силы и средства района готовы к борьбе с коронавирусом. В районе будут работать мобильные группы для проведения работ по устранению и недопущению массовых скоплений людей. Уважаемые земляки, сегодня крайне важными и решающими факторами в борьбе с распространением коронавирусной инфекции являются наша общая ответственность и взаимоподдержка. От каждого требуется сознательность и дисциплина ради своего здоровья и здоровья окружающих. Берегите себя и своих близких! – призывает глава района.

Как сообщал «Байкал-Daily», в начале июня в Бурятии оставались два свободных от COVID-19 районов – Окинский и Тункинский. Тункинский вскоре «пал». Отдалённый Окинский район вводил специальные меры, вроде разрешений на въезд для пассажиров автобуса «Улан-Удэ – Орлик». «Сейчас мы сидим, что называется, на «пороховой бочке», - говорил глава района в июне.

На утро 16 июля число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 3566 (+44 за сутки).

коронавирус Окинский район
 
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