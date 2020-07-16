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В Бурятии за три дня умерли пять больных коронавирусом

В Бурятии за три дня умерли пять больных коронавирусом
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Накануне произошло сразу два летальных исхода

В Бурятии число умерших среди пациентов с COVID-19 выросло до 34-х человек. Накануне, 15 июля, скончались сразу два пациента – 80-летний мужчина и 75-летняя женщина.

- 15 июля в стационаре по улице Солнечная умер пациент 80 лет с новой коронавирусной инфекцией тяжёлой степени, на фоне онкологического заболевания головного мозга. Он находился в реанимационном отделении на аппарате ИВЛ, - сообщили в республиканском оперштабе.

В стационаре по улице Пирогова умерла 75-летняя пациентка 75 лет с коронавирусной инфекцией тяжёлой степени. В 2019 году пенсионерка перенесла инсульт. COVID-19 у неё протекал на фоне последствий острого нарушения мозгового кровообращения, ишемической болезни сердца с хронической сердечной недостаточностью. Перед смертью пожилая женщина находилась в реанимации на аппарате ИВЛ девять дней.

Все за три последних дня в Бурятии умерли уже пять пациентов с коронавирусом. Как сообщал «Байкал-Daily», днём ранее, 14 июля, также были зафиксированы два летальных исхода. 13 июля также умер пациент, в отличие от большинства скончавшихся, он не достиг пенсионного возраста, ему было 53 года.

На утро 16 июля число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 3566 (+44 за сутки).
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