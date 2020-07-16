В Бурятии у восьми участников съёмок клипа нашли коронавирус





Напомним, в Бурятии продолжает действовать запрет на любые массовые мероприятия.



- Уважаемые земляки! В очередной раз напоминаю – запрет на любые массовые мероприятия продолжает действовать! За его нарушение предусмотрена административная ответственность. Но стоит опасаться не штрафов, а за состояние своего здоровья. Берегите себя и близких! – ранее обращался к жителям республики Сергей Ханхареев, руководитель управления Роспотребнадзора по Бурятии.





В Бурятии сразу у восьми участников съёмок клипа выявили COVID-19. Ролик снимали в конце июня около Хамар-Дабана. Этот факт «Байкал-Daily» подтвердили в управлении Роспотребнадзора по республике.Сперва коронавирус выявили у одного молодого человека, который принимал участие в клипе.- У одного из участников съёмок клипа выявлен COVID-19. Был проведён комплекс противоэпидемических мероприятий, установлен круг контактных лиц, их лабораторное обследование и дальнейшее медицинское наблюдение. При обследовании остальных участников съёмок установлено ещё семь положительных результатов на COVID-19. По данным случаям также проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, - сообщили в управлении Роспотребнадзора.Всего было 18 участников съёмок.