В Бурятии у восьми участников съёмок клипа нашли коронавирус

В Бурятии сразу у восьми участников съёмок клипа выявили COVID-19. Ролик снимали в конце июня около Хамар-Дабана. Этот факт «Байкал-Daily» подтвердили в управлении Роспотребнадзора по республике.
Сперва коронавирус выявили у одного молодого человека, который принимал участие в клипе.
- У одного из участников съёмок клипа выявлен COVID-19. Был проведён комплекс противоэпидемических мероприятий, установлен круг контактных лиц, их лабораторное обследование и дальнейшее медицинское наблюдение. При обследовании остальных участников съёмок установлено ещё семь положительных результатов на COVID-19. По данным случаям также проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, - сообщили в управлении Роспотребнадзора.
Всего было 18 участников съёмок.
Напомним, в Бурятии продолжает действовать запрет на любые массовые мероприятия.
- Уважаемые земляки! В очередной раз напоминаю – запрет на любые массовые мероприятия продолжает действовать! За его нарушение предусмотрена административная ответственность. Но стоит опасаться не штрафов, а за состояние своего здоровья. Берегите себя и близких! – ранее обращался к жителям республики Сергей Ханхареев, руководитель управления Роспотребнадзора по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», на утро 16 июля число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 3566 (+44 за сутки).
Накануне стало известно, что в Бурятии не осталось ни одного чистого от коронавируса района – последним «пал» Окинский.
В городе Бабушкин Кабанского района, несмотря на запрет на массовые мероприятия, отгуляли свадьбу. Как итог – 21 заражённый от этого очага.
Недавно также около 100 человек съехались на похороны в селе Убур-Киреть Кяхтинского района. Вскоре среди гостей траурного мероприятия обнаружили двух заражённых.
В связи с введением ограничительных мероприятий в республике проведение массовых мероприятий запрещено.
Накануне стало известно, что в Бурятии не осталось ни одного чистого от коронавируса района – последним «пал» Окинский.
В городе Бабушкин Кабанского района, несмотря на запрет на массовые мероприятия, отгуляли свадьбу. Как итог – 21 заражённый от этого очага.
Недавно также около 100 человек съехались на похороны в селе Убур-Киреть Кяхтинского района. Вскоре среди гостей траурного мероприятия обнаружили двух заражённых.
В связи с введением ограничительных мероприятий в республике проведение массовых мероприятий запрещено.