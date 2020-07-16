Плывущее тело увидели местные жители
Вчера, 15 июля, на реке Селенга в Прибайкальском районе Бурятии спасатели выловили тело.
- На номер 112 поступило сообщение о том, что вблизи села Бурдуково Прибайкальского района по реке Селенга плывет утонувший человек. Три спасателя Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выехали в Прибайкальский район, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Спустя час спасатели обнаружили тело вблизи села Тататурово. Его выловили, доставили к берегу, где передали сотрудникам полиции.
Как сообщал «Байкал-Daily», вчера на карьере возле Джиды утонул 29-летний мужчина.
В Бурятии из Селенги выловили труп
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Они потратили около девяти тысяч рублей. ВИДЕО
Притон регулярно посещали не менее трёх человек
Улан-удэнец на свою беду познакомился с компанией молодых людей на берегу Уды
Режим ЧС связан с проблемами по четырём старым мостам
Плывущее тело увидели местные жители
Жуткое видео из Кабанска распространяется по соцсетям
Полиция раскрыла кражу телефона двухлетней давности
Ранее вор уже был судим
Пожар произошёл на трассе в Селенгинском районе
Погибший купался в несанкционированном месте
Пострадавший мужчина гулял с собакой в Иволгинском районе
Клип снимали у Хамар-Дабана
Тушение в Забайкальском нацпарке продолжается
Об этом сообщили в Госавтоинспекции
В Иркутске устраняют последствия сильного ливня