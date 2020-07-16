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В Бурятии коронавирусом заразились ещё 44 человека

В Бурятии коронавирусом заразились ещё 44 человека
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Появился ещё один заражённый от «свадебного» очага COVID-19

По информации управления Роспотребнадзора по Бурятии, за сутки в Бурятии выявили ещё 44 больных коронавирусом. Общее число случаев заражения COVID-19 достигло 3566. Из них по Улан-Удэ – 2011.

Из 44 новых случаев: девять человек были обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, один человек связан с очагом в Кабанском районе, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.

- Круг контактных лиц составляет 1181 человек, все лабораторно обследованы, - сообщили в республиканском оперштабе.

За всё время успешно завершили лечение и выписались из больниц 2717 человек, в том числе накануне выздоровел 41 пациент.

Умерли с начала пандемии 34 человека. Как сообщал «Байкал-Daily», две смерти произошли накануне. За три последних дня скончались уже пять пациентов с коронавирусом.

На сегодня проходят лечение в стационарах республики 366 больных. На амбулаторном лечении находятся ещё 449 пациентов с лёгким течением заболевания.

Среди госпитализированных 20 детей, их состояние удовлетворительное.

- В отделении реанимации инфекционной больницы находятся пять тяжёлых пациентов с COVID-19, на ИВЛ пациентов нет. В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации семь тяжёлых взрослых пациентов с COVID-19, на ИВЛ – два пациента. В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации пять человек, на ИВЛ – один пациент, он старше 65 лет, - сообщили в оперштабе.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне стало известно о кабанском очаге распространения коронавируса. В городе Бабушкин, вопреки запрету на массовые мероприятия, отгуляли свадьбу. Из 35 участников торжества большинство заразились коронавирусом. Вчера сообщалось о 20 заболевших, сегодня добавился новый заражённый от этого «свадебного» очага.
коронавирус
 
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