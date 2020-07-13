В Улан-Удэ на Селенге утонул мужчина

Тело погибшего ищут водолазы



Вчера, 12 июля, в 19:00 улан-удэнским спасателям поступило сообщение о том, что утонул 29-летний мужчина. Трагедия произошла в районе СНТ «Учитель» Советского района.



Сейчас поисково-спасательные службы и водолазные группы ищут тело молодого человека.



- Вчера до 11 вечера проводили работы, но результатов это не дало. С 8:00 данные работы возобновлены, - сообщил заместитель начальника управления по ЧС администрации Улан-Удэ Дмитрий Фёдоров.



Всего с начала года в Улан-Удэ зарегистрировано три смерти на воде, удалось спасти шесть человек. За аналогичный период прошлого года погибли шесть человек, спасено ещё шесть, в том числе ребёнок.



- Основной причиной гибели является купание в состоянии алкогольного опьянения и купание в несанкционированных местах. У нас второй случай гибели человека произошёл в микрорайоне Тулунжа. По иронии судьбы компания остановилась искупаться как раз под знаком «Купание запрещено» и, к сожалению, произошёл данный несчастный случай, - добавил Дмитрий Фёдоров.

