Тело погибшего ищут водолазы
Вчера, 12 июля, в 19:00 улан-удэнским спасателям поступило сообщение о том, что утонул 29-летний мужчина. Трагедия произошла в районе СНТ «Учитель» Советского района.
Сейчас поисково-спасательные службы и водолазные группы ищут тело молодого человека.
- Вчера до 11 вечера проводили работы, но результатов это не дало. С 8:00 данные работы возобновлены, - сообщил заместитель начальника управления по ЧС администрации Улан-Удэ Дмитрий Фёдоров.
Всего с начала года в Улан-Удэ зарегистрировано три смерти на воде, удалось спасти шесть человек. За аналогичный период прошлого года погибли шесть человек, спасено ещё шесть, в том числе ребёнок.
- Основной причиной гибели является купание в состоянии алкогольного опьянения и купание в несанкционированных местах. У нас второй случай гибели человека произошёл в микрорайоне Тулунжа. По иронии судьбы компания остановилась искупаться как раз под знаком «Купание запрещено» и, к сожалению, произошёл данный несчастный случай, - добавил Дмитрий Фёдоров.
В Улан-Удэ на Селенге утонул мужчина
Происшествия, Фото:
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