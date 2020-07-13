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В Бурятии бизнесмен совершил растрату почти на 8 миллионов

В Бурятии бизнесмен совершил растрату почти на 8 миллионов
Происшествия,  Фото:pixabay.com
В суд ушло уголовное дело о хищении пшеницы и ячменя

В Бурятии руководитель коммерческой организации, занимающейся хранением сельхозпродукции, обвиняется в растрате в особо крупном размере.

Обвинительное заключение по уголовному делу утвердил заместитель прокурора Бурятии, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

По версии следствия, генеральный директор организации, используя служебное положение, продал по заниженной цене переданные ему на хранение 733 тонны пшеницы и ячменя. Зерновые принадлежали одному из сельхозпредприятий республики. Полученные средства гендиректор обратил в свою пользу.

Причинённый преступлением ущерб составил 7,6 млн рублей. Из них три миллиона обвиняемый возместил. Для взыскания оставшейся суммы ущерба потерпевший заявил гражданский иск.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Улан-Удэ для рассмотрения по существу.
растрата
 
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