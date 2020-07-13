В Бурятии бизнесмен совершил растрату почти на 8 миллионов

В суд ушло уголовное дело о хищении пшеницы и ячменя



В Бурятии руководитель коммерческой организации, занимающейся хранением сельхозпродукции, обвиняется в растрате в особо крупном размере.



Обвинительное заключение по уголовному делу утвердил заместитель прокурора Бурятии, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



По версии следствия, генеральный директор организации, используя служебное положение, продал по заниженной цене переданные ему на хранение 733 тонны пшеницы и ячменя. Зерновые принадлежали одному из сельхозпредприятий республики. Полученные средства гендиректор обратил в свою пользу.



Причинённый преступлением ущерб составил 7,6 млн рублей. Из них три миллиона обвиняемый возместил. Для взыскания оставшейся суммы ущерба потерпевший заявил гражданский иск.



Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Улан-Удэ для рассмотрения по существу.

