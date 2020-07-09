35-летний мужчина избил свою дочь и убил ударом ножа в шею
В Забайкальском крае суд вынес приговор в отношении 35-летнего жителя села Улёты, признав его виновным в убийстве.
Установлено, что в ночь на 8 апреля этого года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударил свою 15-летнюю дочь кулаками и ногой, а затем убил её ударом ножа в шею.
Решив избежать уголовной ответственности за убийство, мужчина попросил свою 17-летнюю сожительницу взять вину на себя. Девушка, поддавшись на уговоры сожителя, оговорила себя, сознавшись в преступлении.
Однако, следователи СКР в ходе детальных допросов быстро установили истинную картину произошедшего.
- Осужденный до этого неоднократно привлекался к уголовной отвественности и освободился из мест лишения свободы в конце 2019 года. После освобождения мужчина вел антиобщественный образ жизни: нигде не работал и систематически злоупотреблял спиртным. Накануне убийства обвиняемый также находился в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 14 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
Забайкалец убил дочь и уговорил 17-летнюю подругу взять вину на себя
Происшествия, Фото:
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