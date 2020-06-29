Подростки не утонули сразу, успев ухватиться за бревно
Происшествие произошло накануне вечером неподалёку от города Северобайкальск. Трое подростков 14 и 15 лет купались в несанкционированном месте на озере Байкал, в какой-то момент они отдалились от берега и не смогли самостоятельно добраться до суши. На воде они ухватились за плывущее мимо бревно и стали просить о помощи.
Их услышал местный житель, который позвонил спасателям, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.
По тревоге были подняты спасатели и инспекторы ГИМС. Но не дожидаясь приезда специалистов, мужчина, не теряя времени, на резиновой лодке добрался до несовершеннолетних и доставил их на берег.
- В настоящий момент рассматривается вопрос о поощрении мужчины, благодаря действиям которого удалось избежать беды. Вместе с тем, совместно с органами внутренних дел будет проведена профилактическая работа с родителями подростков с целью недопущения оставления их без контроля и опасности купания в таких местах, - сообщил начальник отдела безопасности отдела безопасности людей ГУ МЧС России по Бурятии Николай Зайцев.
Как сообщал «Байкал-Daily», 22 июня, на реке Селенга в Улан-Удэ утонул мужчина. Он погиб, спасая двух тонувших девочек.
Житель Бурятии спас трёх подростков на Байкале
Происшествия, Фото:
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