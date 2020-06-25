Ковёр, который мужчина сдал на чистку, украл серийный вор
Житель Иркутской области выразил слова благодарности оперативникам уголовного розыска за возврат украденного ковра.
Ранее в Шелехове полицейские вышли на след 25-летнего местного жителя, который подозревается в совершении восьми краж. В доме у молодого человека обнаружили и изъяли электроинстументы, бытовую технику и тот самый ковёр.
Ковёр вор в 2019 году украл из автомойки, куда хозяин сдал изделие на чистку.
Накануне владелец ковра пришёл в ОВД и поблагодарил полицейских, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Житель Иркутской области поблагодарил полицейских за возврат ковра
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