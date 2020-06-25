Житель Иркутской области поблагодарил полицейских за возврат ковра

Ковёр, который мужчина сдал на чистку, украл серийный вор



Житель Иркутской области выразил слова благодарности оперативникам уголовного розыска за возврат украденного ковра.



Ранее в Шелехове полицейские вышли на след 25-летнего местного жителя, который подозревается в совершении восьми краж. В доме у молодого человека обнаружили и изъяли электроинстументы, бытовую технику и тот самый ковёр.



Ковёр вор в 2019 году украл из автомойки, куда хозяин сдал изделие на чистку.



Накануне владелец ковра пришёл в ОВД и поблагодарил полицейских, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

