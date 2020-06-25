 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 Июня

24 Июня

Популярное

Житель Иркутской области поблагодарил полицейских за возврат ковра

Происшествия, 
Ковёр, который мужчина сдал на чистку, украл серийный вор

Житель Иркутской области выразил слова благодарности оперативникам уголовного розыска за возврат украденного ковра.

Ранее в Шелехове полицейские вышли на след 25-летнего местного жителя, который подозревается в совершении восьми краж. В доме у молодого человека обнаружили и изъяли электроинстументы, бытовую технику и тот самый ковёр.

Ковёр вор в 2019 году украл из автомойки, куда хозяин сдал изделие на чистку.

Накануне владелец ковра пришёл в ОВД и поблагодарил полицейских, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
кража полиция
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Житель Иркутской области поблагодарил полицейских за возврат ковра
Происшествия, 25.06.2020
Ковёр, который мужчина сдал на чистку, украл серийный вор
В Бурятии на ходу вспыхнул автомобиль
В Бурятии на ходу вспыхнул автомобиль
Происшествия, 25.06.2020
Из сгоревшего автомобиля не удалось спасти документы
Забайкалец обокрал работодателя и угнал его авто
Забайкалец обокрал работодателя и угнал его авто
Происшествия, 25.06.2020
Преступление было раскрыто до того, как о нём заявили в полицию
Жителей Бурятии просят уничтожать дикорастущую коноплю
Жителей Бурятии просят уничтожать дикорастущую коноплю
Происшествия, 25.06.2020
В противном случае нарушителям грозит штраф
Забайкалка угнала машину собутыльницы и попала в ДТП
Происшествия, 25.06.2020
Пьяная женщина уехала в магазин за спиртным на чужом авто
В Улан-Удэ задержали серийного домушника
В Улан-Удэ задержали серийного домушника
Происшествия, 25.06.2020
Парень совершил множество краж и недавно был выпущен из  СИЗО
Два красноярца подменили иркутянину деньги сувенирными банкнотами
Два красноярца подменили иркутянину деньги сувенирными банкнотами
Происшествия, 25.06.2020
Иркутянин лишился денег, попав в необычную ситуацию
Уехавшую подышать воздухом улан-удэнку оштрафовали на 15 тысяч
Уехавшую подышать воздухом улан-удэнку оштрафовали на 15 тысяч
Происшествия, 25.06.2020
Девушка нарушила выданное предписание Роспотребнадзора
Читнец выращивал на огороде коноплю
Читнец выращивал на огороде коноплю
Происшествия, 25.06.2020
Мужчина создал условия для благоприятного роста урожая  
Боясь потерять жену, улан-удэнец повредил её паспорт
Боясь потерять жену, улан-удэнец повредил её паспорт
Происшествия, 25.06.2020
За повреждение паспорта было возбуждено уголовное дело
В лесах Иркутской области вводят режим ЧС
В лесах Иркутской области вводят режим ЧС
Происшествия, 25.06.2020
Режим ЧС муниципального уровня ввели в Усть-Кутском и Жигаловском районах
В Бурятии мужчину убили в школьном кабинете
В Бурятии мужчину убили в школьном кабинете
Происшествия, 25.06.2020
Убийство произошло во время школьного ремонта

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^