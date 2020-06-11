Наибольшее число аварий с детьми зафиксировано в Октябрьском районе
За пять месяцев на дорогах Улан-Удэ зарегистрировано 20 ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет, в результате которых травмы получил 21 ребёнок.
- В 12 ДТП с участием детей-пассажиров ранены 13 несовершеннолетних. Шесть ДТП - наезды на юных пешеходов. Ещё в двух ДТП дети получили травмы в качестве велосипедистов, - уточнили в пресс-службе МВД России по Бурятии.
Наибольшее число аварий с несовершеннолетними (8) зарегистрированы в Октябрьском районе. Анализ по возрастной категории свидетельствует, что чаще в ДТП попадают дети в возрасте от 6 до 10 лет. По дням недели наиболее аварийно-опасным является четверг (6 происшествий).
Как сообщал «Байкал-Daily», вчера вечером в Улан-Удэ во дворе дома водитель «Рено Логан» сбил мальчика на велосипеде.
В Улан-Удэ озвучили, в какой день недели чаще всего происходят ДТП с детьми
Происшествия, Фото:
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