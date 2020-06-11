Наезд произошёл вечером
Вчера вечером в Улан-Удэ произошло ДТП с участием юного велосипедиста.
59-летний водитель автомобиля «Рено Логан» с символикой такси, следуя по дворовой территории на улице Гастелло совершил наезд на девятилетнего мальчика на велосипеде. В результате ДТП мальчик с множественными ушибами и ссадинами был доставлен в медицинское учреждение. После осмотра врачами отпущен домой, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Стоит отметить, что с начала велосезона это уже второе ДТП, произошедшее во дворе. 25 мая водитель автомобиля «Хонда Степвагон», следуя во дворе дома по улице Ринчино, сбил шестилетнего ребёнка на велосипеда. Мальчик неожиданно выехал из-за стоящего транспорта.
Всего же на дорогах Улан-Удэ с участием несовершеннолетних велосипедистов произошло пять ДТП, в которых пострадали шесть детей. К примеру, 4 июня водитель «Тойоты Клюгер» сбил двух 13-летних мальчиков, ехавших на одном велосипеде. Родители одного из них ищут очевидцев.
Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными при управлении транспортными средствами. Сейчас во дворах и на улицах много детей, катающихся на велосипедах, роликах и самокатах. В силу своего возраста они не умеют правильно оценивать дорожную обстановку.
В Улан-Удэ во дворе дома таксист сбил ребёнка на велосипеде
Происшествия, Фото:
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