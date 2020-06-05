В Улан-Удэ внедорожник сбил двух школьников на велосипеде

Происшествия, Фото: УГИБДД по Бурятии

Один из сбитых мальчиков получил открытую черепно-мозговую травму



4 июня около 15:30 60-летний водитель «Тойоты Клюгер» сбил двух 13-летних мальчиков. Ребята ехали на одном велосипеде. Авария произошла на проспекте Строителей в районе дома №4а.



На место была вызвана бригада скорой помощи. После осмотра одного из друзей медики отпустили домой, второй был госпитализирован.



- Мне позвонили со скорой помощи и сказали приехать в больницу, потому что везли туда ребёнка. Ребёнок в шоковом состоянии, он даже не понял, что произошло. Они катались с другом. У друга ушибы на локтях и всё. У моего сына открытая черепно-мозговая травма. Сейчас у него среднее состояние здоровья, - рассказала «Байкал-Daily» мама мальчика Наталья.



На месте аварии работали сотрудники ГИБДД. Полицейские провели освидетельствование – водитель был трезв.



- Светоотражателей у детей не было. Госавтоинспекция призывает родителей не оставлять без присмотра детей и разъяснить им правила безопасного вождения на велосипеде, - прокомментировали в УГИБДД по Бурятии.



Сейчас родители пострадавшего мальчика разыскивают очевидцев и при наличии информации просят позвонить по телефону 8 983 420 5367.



