На улан-удэнской ТЭЦ-1 произошло задымление

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Задымление произошло на очистных сооружениях ТЭЦ-1



Сегодня утром жители Улан-Удэ распространяли в мессенджерах сообщение о пожаре на ТЭЦ-1. В пресс-службе ПАО «ТГК», в свою очередь, пояснили, что на объекте на самом деле произошло задымление.



- Сегодня на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 из-за повреждения автомата в электрощитовой перекачивающего насоса произошло задымление на очистных сооружениях химического цеха станции, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе «ТГК-14».



На данный момент задымление локализовано. Ситуация находится под контролем, специалисты ведут работы по устранению дефекта кабеля.



- Инцидент на работу станции и подачу горячего водоснабжения не влияет, ТЭЦ-1 работает в штатном режиме. Приносим извинения жителям за доставленное беспокойство, - добавили в компании.



