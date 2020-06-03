Задымление произошло на очистных сооружениях ТЭЦ-1
Сегодня утром жители Улан-Удэ распространяли в мессенджерах сообщение о пожаре на ТЭЦ-1. В пресс-службе ПАО «ТГК», в свою очередь, пояснили, что на объекте на самом деле произошло задымление.
- Сегодня на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 из-за повреждения автомата в электрощитовой перекачивающего насоса произошло задымление на очистных сооружениях химического цеха станции, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе «ТГК-14».
На данный момент задымление локализовано. Ситуация находится под контролем, специалисты ведут работы по устранению дефекта кабеля.
- Инцидент на работу станции и подачу горячего водоснабжения не влияет, ТЭЦ-1 работает в штатном режиме. Приносим извинения жителям за доставленное беспокойство, - добавили в компании.
На улан-удэнской ТЭЦ-1 произошло задымление
Происшествия, Фото:
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