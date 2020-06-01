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В Улан-Удэ нашли труп на берегу Селенги

В Улан-Удэ нашли труп на берегу Селенги
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Погибшим оказался без вести пропавший мужчина 

В воскресенье, 31 мая, в Улан-Удэ на берегу реки Селенга обнаружили тело мужчины. Труп лежал недалеко от торгового центра «Пионер».

Прибывшая группа установила личность мужчины – им оказался 33-летний без вести пропавший мужчина.

- В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти, - сообщил «Байкал-Daily» заместитель руководителя следственного отдела по Советскому району СУ СК России по Бурятии Владислав Батуев.

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