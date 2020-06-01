В Улан-Удэ нашли труп на берегу Селенги

Погибшим оказался без вести пропавший мужчина





В воскресенье, 31 мая, в Улан-Удэ на берегу реки Селенга обнаружили тело мужчины. Труп лежал недалеко от торгового центра «Пионер».Прибывшая группа установила личность мужчины – им оказался 33-летний без вести пропавший мужчина.- В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти, - сообщил «Байкал-Daily» заместитель руководителя следственного отдела по Советскому району СУ СК России по Бурятии Владислав Батуев.