В Улан-Удэ нашли труп на берегу Селенги

Погибшим оказался без вести пропавший мужчина
В воскресенье, 31 мая, в Улан-Удэ на берегу реки Селенга обнаружили тело мужчины. Труп лежал недалеко от торгового центра «Пионер».
Прибывшая группа установила личность мужчины – им оказался 33-летний без вести пропавший мужчина.
- В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти, - сообщил «Байкал-Daily» заместитель руководителя следственного отдела по Советскому району СУ СК России по Бурятии Владислав Батуев.
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