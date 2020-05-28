Контрабандист из Забайкалья купил таблетки в Маньчжурии

Жителя Краснокаменска подозревают в незаконном обороте сильнодействующих веществ



Житель города Краснокаменск Забайкальского края для личного использования приобрёл в Маньчжурии таблетки для похудения. По заключению экспертов, данный препарат содержит сильнодействующее вещество – сибутрамин.



- У подозреваемого в присутствии адвоката отобран протокол явки с повинной. Ведется расследование, - сообщили в Забайкальском линейном управлении МВД на транспорте.



В случае признания мужчины виновным по статье «Контрабанда сильнодействующих веществ», ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

