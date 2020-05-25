Автомобиль с пьяным водителем перевернулся в кювет
Ночью в воскресенье в Заиграевском районе Бурятии произошло «пьяное» ДТП. Об этом сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Около часа ночи 25-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21063», следуя по автодороге «Новоильинск – Мухор Тала», не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.
В результате ДТП водитель и 21-летняя девушка-пассажирка получили травмы различной степени тяжести.
Оба пострадавших находились в состоянии опьянения.
Водитель к тому же был ранее лишён водительских прав.
Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне в Хоринском районе Бурятии погиб водитель перевернувшейся на крышу машины.
В Бурятии в ДТП пострадали пьяные водитель с пассажиркой
Происшествия, Фото:
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