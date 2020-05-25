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В Бурятии водитель погиб в перевернувшейся машине

В Бурятии водитель погиб в перевернувшейся машине
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Водитель погиб на месте аварии

Вчера около 8 часов вечера в Хоринском районе произошло смертельное ДТП, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

55-летний водитель автомобиля «Ниссан Авенир», следуя со стороны села Булум в направлении Хоринска по автодороге «Улан-Удэ – Романовка – Чита», в районе села Ониноборск не справился с управлением. Его автомобиль перевернулся.

Водитель от полученных травм скончался на месте аварии.

Как сообщал «Байкал-Daily», до этого смертельное ДТП в Бурятии было зафиксировано 17 мая: в Мухоршибирском районе Бурятии водитель легковушки погиб в столкновении с фурой.

ДТП смерть
 
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