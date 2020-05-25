Заразившийся врач помещён в изолированный бокс больницы
В республиканской клинической инфекционной больнице выявлен первый случай коронавируса. Заболевание выявлено у врача 23 мая при плановом еженедельном контрольном обследовании.
- Это первый случай заражения в данном ковидном госпитале. С 26 марта врач работал в контакте с больными коронавирусной инфекцией. Отметим, что это низкий показатель по количеству зараженных, так как врачи находятся непосредственно в очаге заражения. Врач помещён в изолированный бокс инфекционной больницы. Начато лечение, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе министерства здравоохранения Бурятии.
Также в министерстве добавили, что состояние врача оценивается как удовлетворительное.
20 мая сообщалось, что коронавирус выявили у шести сотрудников из хирургического корпуса республиканской клинической больницы (РКБ) имени Семашко в Улан-Удэ. Затем очаг республиканской клинической больницы начал расти.
На утро 25 мая в Бурятии зарегистрировано уже 1254 лабораторно подтверждённых случая заражения COVID-19. За сутки прирост составил ещё 45 заражённых.
И из этих 45 новых случаев COVID-19: три человека – прибывшие из регионов России, 19 человек – из очага республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко, два человека связаны с очагом в Кижингинском районе, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.
В Улан-Удэ коронавирус выявили у врача инфекционной больницы
Происшествия, Фото:
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