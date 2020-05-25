 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 Мая

24 Мая

Популярное

В Улан-Удэ коронавирус выявили у врача инфекционной больницы

В Улан-Удэ коронавирус выявили у врача инфекционной больницы
Происшествия,  Фото:страница Татьяны Сымбеловой
Заразившийся врач помещён в изолированный бокс больницы

В республиканской клинической инфекционной больнице выявлен первый случай коронавируса. Заболевание выявлено у врача 23 мая при плановом еженедельном контрольном обследовании.

- Это первый случай заражения в данном ковидном госпитале. С 26 марта врач работал в контакте с больными коронавирусной инфекцией. Отметим, что это низкий показатель по количеству зараженных, так как врачи находятся непосредственно в очаге заражения. Врач помещён в изолированный бокс инфекционной больницы. Начато лечение, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе министерства здравоохранения Бурятии.

Также в министерстве добавили, что состояние врача оценивается как удовлетворительное.

20 мая сообщалось, что коронавирус выявили у шести сотрудников из хирургического корпуса республиканской клинической больницы (РКБ) имени Семашко в Улан-Удэ. Затем очаг республиканской клинической больницы начал расти

На утро 25 мая в Бурятии зарегистрировано уже 1254 лабораторно подтверждённых случая заражения COVID-19. За сутки прирост составил ещё 45 заражённых.

И из этих 45 новых случаев COVID-19: три человека – прибывшие из регионов России, 19 человек – из очага республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко, два человека связаны с очагом в Кижингинском районе, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19. 

коронавирус инфекционная больница
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ 1,5-годовалый ребёнок выпал с пятого этажа
В Улан-Удэ 1,5-годовалый ребёнок выпал с пятого этажа
Происшествия, 25.05.2020
Малыш госпитализирован в медучреждение
Федеральный канал раскрыл подробности зверского убийства девушек в Бурятии
Федеральный канал раскрыл подробности зверского убийства девушек в Бурятии
Происшествия, 25.05.2020
Свидетельница убийства двух девушек в Клюквенной пади до сих пор опасается за свою жизнь
В Бурятии на сорвавшуюся со скалы девушку упал валун
В Бурятии на сорвавшуюся со скалы девушку упал валун
Происшествия, 25.05.2020
На помощь девушке пришли тренировавшиеся рядом спасатели
В Бурятии в ДТП погиб пассажир полицейского автомобиля
В Бурятии в ДТП погиб пассажир полицейского автомобиля
Происшествия, 25.05.2020
На водителя - сотрудника уголовного розыска возбуждено уголовное дело
Житель Бурятии пытался украсть аккумулятор в сломанном большегрузе
Житель Бурятии пытался украсть аккумулятор в сломанном большегрузе
Происшествия, 25.05.2020
Преступление произошло, когда мужчина шёл пешком из Улан-Удэ домой в район
В Бурятии грабитель прихватил шланг
В Бурятии грабитель прихватил шланг
Происшествия, 25.05.2020
Преступник хотел использовать шланг у себя в огороде
Женщина уехала из района в Улан-Удэ и пропала
Женщина уехала из района в Улан-Удэ и пропала
Происшествия, 25.05.2020
Пропавшую женщину ищут с 10 апреля
В Улан-Удэ произошло ДТП с участием «скорой помощи»
В Улан-Удэ произошло ДТП с участием «скорой помощи»
Происшествия, 25.05.2020
Авария произошла на пересечении Жердева и проспекта Строителей
В Бурятии пьяного водителя поймали благодаря анониму
В Бурятии пьяного водителя поймали благодаря анониму
Происшествия, 25.05.2020
Пьяный водитель разъезжал по улицам посёлка
В Забайкалье дальнобойщик обокрал продавщицу
Происшествия, 25.05.2020
Она оставила смартфон на прилавке

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^