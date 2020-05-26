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У умершего в Бурятии больного коронавирусом был инфаркт миокарда

У умершего в Бурятии больного коронавирусом был инфаркт миокарда
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Скончавшемуся пациенту был 61 год

Стали известны подробности, связанные с восьмым летальным случаем среди больных COVID-19 в Бурятии. Как сообщал «Байкал-Daily», о восьмой смерти пациента республиканский оперштаб сообщил сегодня утром.

Скончавшемуся больному был 61 год. Диагноз COVID-19 мужчине поставили 3 мая, он находился на лечении в стационаре по ул. Солнечная с 8 мая.

- Пациент страдал тяжёлыми сопутствующими заболеваниями: ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь 3 стадии, сахарный диабет. В период госпитализации по поводу новой коронавирусной инфекции у пациента развился повторный рецидивирующий инфаркт миокарда, - уточнили в республиканском оперштабе.

Мужчина находился на аппарате ИВЛ с 12 мая, то есть 13 суток. Он скончался 25 мая.

Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии на утро 26 мая в Бурятии выросло до 1313 (+59 больных за сутки).

смерть коронавирус
 
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