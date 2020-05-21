Житель Бурятии убегал от полицейских, выбрасывая наркотики

Наркотики мужчина выбрасывал на глазах инспекторов ДПС
Вечером 18 мая в Селенгинском районе Бурятии на 87-километре трассы «Улан-Удэ-Кяхта», в пяти километрах от Гусиноозёрска, инспекторы ДПС для проверки документов остановили автомобиль.
Пассажир стал вести себя неадекватно. Когда же полицейские попытались выяснить причину, мужчина бросился бежать. На ходу он выбросил пакет, в котором было более 400 граммов гашиша и 0,5 грамма гашишного масла.
Инспекторы задержали мужчину, это 36-летний житель Кяхтинского района.
Полицейским подозреваемый пояснил, что наркотики он заготовил для собственного употребления. От освидетельствования на предмет употребления запрещённого вещества мужчина отказался, в связи с чем в отношении него составлен протокол по ст. 6.9 КоАП РФ. Ранее он судим за имущественное преступление.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса. Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
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