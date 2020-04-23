В Улан-Удэ заражённые коронавирусом сотрудники больницы скрыли симптомы

Глава Бурятии Алексей Цыденов потребовал увольнения главного врача городской больницы №4 Улан-Удэ. В больнице коронавирусом заразились сразу 10 сотрудников, сообщили в правительстве Бурятии.
- Министру здравоохранения Бурятии - принять решение о применении меры дисциплинарного взыскания в отношении главврача, - говорится в поручении главы.
2 апреля в республиканскую инфекционную больницу из стационара городской больницы №4 была эвакуирована пациентка с коронавирусом. Впоследствии горбольница и её сотрудники были переведены в режим карантина до истечения инкубационного периода.
К окончанию срока карантина у некоторых сотрудников имелись симптомы ОРВИ. Однако они эти симптомы проигнорировали и скрыли.
18 апреля контрольное тестирование на новую коронавирусную инфекцию подтвердило у 10 сотрудников больницы диагноз COVID-2019. Весь стационар с персоналом из 93 человек снова закрыт на карантин.
По данным на 23 апреля, в Бурятии 167 подтверждённых случаев заражения коронавирусом.