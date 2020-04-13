В Забайкалье поймали сбытчиков фальшивых прав, аттестатов и дипломов

Члены группы подделывали также страховые полисы и автомобильные номера



Сотрудники полиции Забайкальского края пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в мошенничестве, подделке документов и их дальнейшем сбыте.



По версии следствия, подозреваемые изготавливали и продавали фальшивые водительские удостоверения, дипломы и аттестаты об образовании, страховые полисы, а также номера автомобилей.



Организатор тщательно продумывал схему реализации подделок, а его сообщник находил потенциальных клиентов, размещая объявления в социальных сетях и мессенджерах.



Возбуждены уголовные дела о мошенничестве и подделке и сбыте поддельных документов.



- В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые задержаны. Одному из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второй находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.



В ходе обысков по местам проживания задержанных обнаружены готовые к продаже поддельные документы и оборудование для их изготовления. Также изъяты бланки, более 20 печатей и штампов различных учреждений и организаций.



Предварительное расследование продолжается, сообщили в УМВД по Забайкальскому краю.

