В Забайкалье поймали сбытчиков фальшивых прав, аттестатов и дипломов

Члены группы подделывали также страховые полисы и автомобильные номера
Сотрудники полиции Забайкальского края пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в мошенничестве, подделке документов и их дальнейшем сбыте.
По версии следствия, подозреваемые изготавливали и продавали фальшивые водительские удостоверения, дипломы и аттестаты об образовании, страховые полисы, а также номера автомобилей.
Организатор тщательно продумывал схему реализации подделок, а его сообщник находил потенциальных клиентов, размещая объявления в социальных сетях и мессенджерах.
Возбуждены уголовные дела о мошенничестве и подделке и сбыте поддельных документов.
- В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые задержаны. Одному из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второй находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В ходе обысков по местам проживания задержанных обнаружены готовые к продаже поддельные документы и оборудование для их изготовления. Также изъяты бланки, более 20 печатей и штампов различных учреждений и организаций.
Предварительное расследование продолжается, сообщили в УМВД по Забайкальскому краю.
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