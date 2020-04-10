Уже скоро число больных COVID-2019 может резко вырасти
Количество случаев заражения коронавирусом в Бурятии за сутки выросло до 61, сообщили в республиканском оперштабе. Накануне их было 60, подтвердился диагноз у ещё одного человека.
Число вылечившихся и выписанных из больницы пациентов выросло с девяти до 12-ти. Напомним, 6 апреля умерла пожилая пациентка с COVID-2019. Таким образом, сейчас лечение в стационаре продолжают 47 человек.
- На сегодня круг контактных лиц составляет 2433 человек, все лабораторно обследованы, - сообщили в оперштабе.
Уже скоро число больных COVID-2019 может резко вырасти. Ещё у 13 человек имеется подозрение на наличие новой коронавирусной инфекции. Анализы направлены в научно-исследовательский противочумный институт Сибири и Дальнего Востока в Иркутск.
Также на госпитализации находится 12 детей с COVID-19, их состояние удовлетворительное.
В реанимации остаются шесть тяжёлых взрослых пациентов, на ИВЛ – 86-летняя больная.
Накануне глава Бурятии Алексей Цыденов назвал три условия для снятия режима самоизоляции.
До 61 выросло число случаев заражения коронавирусом в Бурятии
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