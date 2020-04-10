 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 Апреля

09 Апреля

Популярное

До 61 выросло число случаев заражения коронавирусом в Бурятии

До 61 выросло число случаев заражения коронавирусом в Бурятии
Происшествия, 
Уже скоро число больных COVID-2019 может резко вырасти

Количество случаев заражения коронавирусом в Бурятии за сутки выросло до 61, сообщили в республиканском оперштабе. Накануне их было 60, подтвердился диагноз у ещё одного человека.

Число вылечившихся и выписанных из больницы пациентов выросло с девяти до 12-ти. Напомним, 6 апреля умерла пожилая пациентка с COVID-2019. Таким образом, сейчас лечение в стационаре продолжают 47 человек.

- На сегодня круг контактных лиц составляет 2433 человек, все лабораторно обследованы, - сообщили в оперштабе.

Уже скоро число больных COVID-2019 может резко вырасти. Ещё у 13 человек имеется подозрение на наличие новой коронавирусной инфекции. Анализы направлены в научно-исследовательский противочумный институт Сибири и Дальнего Востока в Иркутск.

Также на госпитализации находится 12 детей с COVID-19, их состояние удовлетворительное.

В реанимации остаются шесть тяжёлых взрослых пациентов, на ИВЛ – 86-летняя больная.  

Накануне глава Бурятии Алексей Цыденов назвал три условия для снятия режима самоизоляции.


коронавирус
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Житель Бурятии намыл себе золото и условный срок
Житель Бурятии намыл себе золото и условный срок
Происшествия, 10.04.2020
Мужчина добыл драгметалл на три миллиона рублей
До 61 выросло число случаев заражения коронавирусом в Бурятии
До 61 выросло число случаев заражения коронавирусом в Бурятии
Происшествия, 10.04.2020
Уже скоро число больных COVID-2019 может резко вырасти
Автомобиль оставил дома улан-удэнцев без света
Автомобиль оставил дома улан-удэнцев без света
Происшествия, 10.04.2020
Из-за машины произошёл схлёст проводов
В Бурятии сборщики конопли удирали от полицейских
В Бурятии сборщики конопли удирали от полицейских
Происшествия, 09.04.2020
Наркотики убегавшие рассыпали по дороге
Улан-удэнцам, певшим гимн Бурятии на площади, назначили штрафы
Улан-удэнцам, певшим гимн Бурятии на площади, назначили штрафы
Происшествия, 09.04.2020
Задержанные за нарушение режима изоляции получили немаленькие штрафы
В Бурятии подростки, устроив пикник, подожгли лес
В Бурятии подростки, устроив пикник, подожгли лес
Происшествия, 09.04.2020
Дети не потушили костёр и ушли домой
В Братске семейная пара сбывала «синтетику»
Происшествия, 09.04.2020
Они распространяли синтетические наркотики с помощью закладок
Возле 120 квартала Улан-Удэ незаконно рубили сосны
Возле 120 квартала Улан-Удэ незаконно рубили сосны
Происшествия, 09.04.2020
Автомобиль рубщиков леса заблокировали до приезда полиции
В Улан-Удэ спустя две недели опознали сбитого пешехода
В Улан-Удэ спустя две недели опознали сбитого пешехода
Происшествия, 09.04.2020
Мужчину, не приходящего в сознание, узнала его знакомая
За застрявшими в Сеуле жителями Бурятии отправят самолёт
За застрявшими в Сеуле жителями Бурятии отправят самолёт
Происшествия, 09.04.2020
Жители Бурятии застряли в аэропорту вместе с хабаровчанами, жителями Якутии и других регионов
В Забайкалье из-за сигарет произошло два пожара
В Забайкалье из-за сигарет произошло два пожара
Происшествия, 09.04.2020
Виновников привлекли к административной ответственности
Читинка сама поймала воровку
Происшествия, 09.04.2020
Женщина удерживала воровку до приезда правоохранителей
В Забайкалье расследуют дело о ДТП 6-летней давности
В Забайкалье расследуют дело о ДТП 6-летней давности
Происшествия, 09.04.2020
Сейчас следователи разыскивают свидетелей

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^