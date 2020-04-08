Ложную информацию опубликовали в Facebook
В социальных сетях, в частности в Facebook, распространилась информация о якобы выявленных 300 заболевших коронавирусом в Бичурском районе Бурятии.
- Данная информация является недостоверной, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
На 8 апреля в республике зарегистрировано 54 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-2019.
В министерстве внутренних дел напомнили, что за распространение недостоверной предусматривается административная ответственность в виде штрафа в размере от 30 тысяч рублей.
Как сообщал «Байкал-Daily», также сегодня фейк о больном коронавирусом в СИЗО Улан-Удэ опровергла уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова.
Ранее задержали улан-удэнца, распространившего информацию о 60 заражённых коронавирусом.
В Бурятии запустили фейк о 300 больных коронавирусом
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