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В Улан-Удэ пойдёт под суд председатель МЖК

В Улан-Удэ пойдёт под суд председатель МЖК
Происшествия, 
Председатель МЖК обвиняется в подкупе и отмывании имущества

В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего председателя регионального отделения одной из общероссийских общественных организаций. Он обвиняется в коммерческом подкупе и отмывании имущества, полученного преступным путем, сообщила сегодня пресс-служба СУ СКР по Бурятии.

С 2012 года после конкурса, проведённого минобрнауки Бурятии, общественная организация, которую возглавлял обвиняемый, стала единственной в республике уполномоченной организацией, в задачи которой входил отбор застройщиков для строительства молодёжных жилищных комплексов на льготных условиях.

По версии следствия, в 2014 году обвиняемый вступил в сговор с руководителем нескольких строительных компаний и получил от него через подставное лицо на основании фиктивных документов квартиру в строящемся доме стоимостью 2 млн. рублей.

- Взамен подкупленный председатель в силу своих полномочий организовал победу застройщика в проводимом конкурсе, что обеспечило бизнесмену господдержку осуществляемого им строительства молодежного жилищного комплекса. В дальнейшем обвиняемый продал переданную ему квартиру за 1,8 млн. рублей, легализовав таким путем имущество, полученное в результате коммерческого подкупа, - сообщили в СУ СКР по Бурятии.

Уголовное дело вместе с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал «Байкал-Daily», громкое дело было возбуждено на председателя регионального отделения Союза молодёжных жилищных комплексов (МЖК) России по Бурятии Евгения Саттарова.

Дольщики МЖК до сих пор не могут дождаться окончания стройки своего дома на улице Столичная. Людей незаконно обязали вложиться в квартиры только одного застройщика, без возможности выбрать другой дом. Стройка же в итоге оказалась заморожена на уровне фундамента. Молодые семьи платят ипотеки за несуществующие квартиры и одновременно снимают жильё уже больше пяти лет. Летом 2019 года отчаявшиеся люди записали видеообращение к Владимиру Путину.
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