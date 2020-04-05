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В Бурятии коронавирус подозревают у прибывшего из Армении

В Бурятии коронавирус подозревают у прибывшего из Армении
Происшествия,  Фото:pixabay.com
В Бурятии четыре очага COVID-19

В Бурятии, по данным на 5 апреля, подтверждено 35 случаев заболевания новой коронавирусной инфекции COVID-19. Анализы ещё восьми человек находятся на подтверждении в референс-центре «Вектор» в Новосибирске.

По результатам проведённых эпидемиологических расследований понятно, что в Бурятии сформировано четыре очага распространения инфекции.

Первый (самый большой) – у прибывшего из Москвы улан-удэнца.

Второй очаг – в Баргузинском районе, больная коронавирусом прибыла из Москвы.

Третий очаг – женщина, прибывшая из США. Она находилась дома на изоляции.

Четвёртый очаг – завозной случай из Иркутска.

В эпидемиологический процесс пока вовлечены следующие районы республики: Баргузинский, Мухоршибирский, Иволгинский, Тарбагатайский.

- В числе отправленных на подтверждение в «Вектор» - анализы прибывших из Москвы, второго круга контактных лиц от первого очага и есть анализы прибывшего из Армении. Он находился на изоляции на дому в Прибайкальском районе под медицинским наблюдением, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.

Известно, что этот мужчина находился в Турунтаево.    

По всем случаям определён круг контактных лиц, они взяты под медицинское наблюдение и обследование, ведётся дезинфекция.

Как сообщал «Байкал-Daily», глава Бурятии Алексей Цыденов продлил режим полной самоизоляции до 30 апреля.
коронавирус
 
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