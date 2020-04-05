В Бурятии коронавирус подозревают у прибывшего из Армении









По всем случаям определён круг контактных лиц, они взяты под медицинское наблюдение и обследование, ведётся дезинфекция.



Как сообщал «Байкал-Daily», глава Бурятии Алексей Цыденов

Известно, что этот мужчина находился в Турунтаево.По всем случаям определён круг контактных лиц, они взяты под медицинское наблюдение и обследование, ведётся дезинфекция.Как сообщал «Байкал-Daily», глава Бурятии Алексей Цыденов продлил режим полной самоизоляции до 30 апреля

В Бурятии, по данным на 5 апреля, подтверждено 35 случаев заболевания новой коронавирусной инфекции COVID-19. Анализы ещё восьми человек находятся на подтверждении в референс-центре «Вектор» в Новосибирске.По результатам проведённых эпидемиологических расследований понятно, что в Бурятии сформировано четыре очага распространения инфекции.Первый (самый большой) – у прибывшего из Москвы улан-удэнца.Второй очаг – в Баргузинском районе, больная коронавирусом прибыла из Москвы.Третий очаг – женщина, прибывшая из США. Она находилась дома на изоляции.Четвёртый очаг – завозной случай из Иркутска.В эпидемиологический процесс пока вовлечены следующие районы республики: Баргузинский, Мухоршибирский, Иволгинский, Тарбагатайский.- В числе отправленных на подтверждение в «Вектор» - анализы прибывших из Москвы, второго круга контактных лиц от первого очага и есть анализы прибывшего из Армении. Он находился на изоляции на дому в Прибайкальском районе под медицинским наблюдением, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.