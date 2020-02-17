Мужчина не хочет находиться под стражей на время следствия
Житель Бурятии обвиняется в убийстве своей супруги в присутствии несовершеннолетних детей. Также ему вменяется истязание детей и неисполнение родительских обязанностей по их воспитанию.
Решением суда мужчине продлили срок содержания под стражей. Его арестовали, поскольку он ранее судим за тяжкие преступления, отбывал наказание в местах лишения свободы, не работает, злоупотребляет спиртными напитками. Обвиняемый не согласился с таким решением и пытался обжаловать срок содержания под стражей.
- Суд обоснованно посчитал, что обвиняемый, находясь на свободе, может оказать давление на потерпевших – своих детей. Также под тяжестью обвинения может скрыться от предварительного следствия или суда, продолжать заниматься преступной деятельностью,- сообщает пресс-служба Верховного суда Бурятии.
Апелляционная жалоба обвиняемого оставлена без удовлетворения.
Житель Бурятии убил жену на глазах детей
Происшествия, Фото:
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