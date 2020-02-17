Житель Бурятии убил жену на глазах детей

Мужчина не хочет находиться под стражей на время следствия



Житель Бурятии обвиняется в убийстве своей супруги в присутствии несовершеннолетних детей. Также ему вменяется истязание детей и неисполнение родительских обязанностей по их воспитанию.



Решением суда мужчине продлили срок содержания под стражей. Его арестовали, поскольку он ранее судим за тяжкие преступления, отбывал наказание в местах лишения свободы, не работает, злоупотребляет спиртными напитками. Обвиняемый не согласился с таким решением и пытался обжаловать срок содержания под стражей.



- Суд обоснованно посчитал, что обвиняемый, находясь на свободе, может оказать давление на потерпевших – своих детей. Также под тяжестью обвинения может скрыться от предварительного следствия или суда, продолжать заниматься преступной деятельностью,- сообщает пресс-служба Верховного суда Бурятии.



Апелляционная жалоба обвиняемого оставлена без удовлетворения.

