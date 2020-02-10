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Усольчанка отправила аферисту 13 тысяч в надежде купить шпица

Усольчанка отправила аферисту 13 тысяч в надежде купить шпица
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Она перечислила деньги неизвестному ей человеку за фото собаки в интернете 

Накануне в дежурную часть в Усолье-Сибирском обратилась 30-летняя местная жительница.

Женщина нашла на интернет-портале «Авито» объявление о продаже собачки породы шпиц, причем обозначенная там стоимость была гораздо ниже среднерыночной цены. Усольчанка позвонила автору объявления, договорилась о сделке. Собака якобы находится в Байкальске, но владелец готов отправить её в Усолье-Сибирское. Всё, что требуется от желающей приобрести шпица – это, по словам лжепродавца, внести полную предоплату и стоимость доставки.

Потерпевшая перечислила неизвестному ей человеку за фото собаки в интернете около 13 тысяч рублей. Причём автор объявления отправил для перечисления денег ссылку, которая вела на сторонний сайт, не «Авито», где женщина и осуществила перевод со своей карты.

Не дождавшись доставки домашнего питомца, усольчанка поняла, что её обманули. Однако на этом аферисты не остановились, они предложили оформить возврат денег. Для этого снова рекомендовали перейти по их ссылке, где теперь вверху страницы стоял заголовок «Возврат», однако действие, которое происходило в случае заполнения реквизитов – это списание средств. Попытка мошенников ещё раз украсть деньги не удалась из-за отсутствия денег на карте потерпевшей.

По данному факту проводится проверку. Известно, что номер телефона автора объявления зарегистрирован далеко за пределами Иркутской области.

Также на минувшей неделе 46-летнему мужчине позвонила неизвестная, которая представилась сотрудником брокерской компании. Она предложила усольчанину получать дополнительную постоянную прибыль. Для этого ему нужно было создать электронный кошелёк на своё имя и поместить туда 100 долларов. По информации «брокера», ежемесячно он тогда будет получать 22% от своего вклада. И вторым условием получения дохода было то, что нужно скачать на свой телефон программу. Как впоследствии установили полицейские, это программа удалённого доступа, которая позволяет на расстоянии производить действия на чужом смартфоне. Таким образом аферисты украли с электронного кошелька потерпевшего все имеющиеся там деньги, около 6 тысяч рублей. Украсть накопления с банковской карты мужчины мошенники не смогли только по причине того, что карта была пустая, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. 
мошенничество
 
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