В Иркутской области срубили деревья по вине сотрудников лесничества

Назначена доследственная проверка
В городе Тайшет начата доследственная проверка по факту нарушений законодательства в территориальном управлении министерства лесного комплекса по Тайшетскому лесничеству при назначении рубок лесных насаждений в 2018-2019 годах.
По предварительным данным, незаконные действия должностных лиц лесничества повлекли рубку леса общим объёмом более 6600 куб.м.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
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