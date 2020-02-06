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В Иркутской области срубили деревья по вине сотрудников лесничества

В Иркутской области срубили деревья по вине сотрудников лесничества
Происшествия, 
Назначена доследственная проверка

В городе Тайшет начата доследственная проверка по факту нарушений законодательства в территориальном управлении министерства лесного комплекса по Тайшетскому лесничеству при назначении рубок лесных насаждений в 2018-2019 годах.

По предварительным данным, незаконные действия должностных лиц лесничества повлекли рубку леса общим объёмом более 6600 куб.м.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
черные лесорубы
 
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