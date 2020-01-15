В Улан-Удэ автомобиль влетел в электроопору

Движение трамваев закрыто
Сегодня утром недалеко от остановки «Русский драматический театр» в Улан-Удэ произошло ДТП. Водитель иномарки врезался в опору. В этой связи было закрыто движение трамваев в центр города с «Элеватора» и «Лицея».
- Чтобы не опоздать на работу, действуйте согласно ситуации, пересаживайтесь на другой транспорт. Не надо ждать в минус 32 трамвай очень долго. Обращаем внимание, что трамвай не объедет, мы ездим по рельсам. И если такое случилось, то в городе изменения в движении, - сообщили в МУП «Управление трамвая».
Очевидцы сообщили «Байкал-Daily», что на месте стоят автомобили экстренной помощи. Подробности аварии будут позднее.
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Происшествия, Фото:
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