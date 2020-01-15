 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 Января

14 Января

Популярное

В Улан-Удэ автомобиль влетел в электроопору

В Улан-Удэ автомобиль влетел в электроопору
Происшествия,  Фото:МУП «Управление трамвая»
Движение трамваев закрыто

Сегодня утром недалеко от остановки «Русский драматический театр» в Улан-Удэ произошло ДТП. Водитель иномарки врезался в опору. В этой связи было закрыто движение трамваев в центр города с «Элеватора» и «Лицея».

- Чтобы не опоздать на работу, действуйте согласно ситуации, пересаживайтесь на другой транспорт. Не надо ждать в минус 32 трамвай очень долго. Обращаем внимание, что трамвай не объедет, мы ездим по рельсам. И если такое случилось, то в городе изменения в движении, - сообщили в МУП «Управление трамвая».

Очевидцы сообщили «Байкал-Daily», что на месте стоят автомобили экстренной помощи. Подробности аварии будут позднее.
ДТП трамвай
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Забайкалье налётчики ударили владелицу магазина битой
В Забайкалье налётчики ударили владелицу магазина битой
Происшествия, 14.01.2020
Трое подозреваемых сейчас находятся в изоляторе временного содержания
В Улан-Удэ остановили машину с мешком марихуаны
В Улан-Удэ остановили машину с мешком марихуаны
Происшествия, 14.01.2020
Она принадлежала пассажиру иномарки  
Читинец обокрал бывшую жену
Читинец обокрал бывшую жену
Происшествия, 14.01.2020
Он имел свободный доступ в квартиру, откуда и совершил кражу
Пострадавший на пожаре улан-удэнец скончался в «скорой»
Пострадавший на пожаре улан-удэнец скончался в «скорой»
Происшествия, 14.01.2020
Мужчина погиб из-за неправильно построенной печи
90% осуждённых в улан-удэнской колонии сели из-за алкоголя
90% осуждённых в улан-удэнской колонии сели из-за алкоголя
Происшествия, 14.01.2020
В исправительной колонии №2 осуждённым рассказали о вреде алкоголя
В центре Улан-Удэ столкнулись две «Тойоты»
В центре Улан-Удэ столкнулись две «Тойоты»
Происшествия, 14.01.2020
Автолюбители «не поделили» оживлённый участок дороги
Улан-удэнец украл сумочку с детской площадки
Улан-удэнец украл сумочку с детской площадки
Происшествия, 14.01.2020
В сумке находились документы, банковские карты и деньги
Бывшая продавщица мороженого в Улан-Удэ обчистила кассу
Бывшая продавщица мороженого в Улан-Удэ обчистила кассу
Происшествия, 14.01.2020
Преступление она совершила, когда в торговом зале было пусто
В Иркутске мошенницу, обманувшую более 40 человек, поместили в СИЗО
В Иркутске мошенницу, обманувшую более 40 человек, поместили в СИЗО
Происшествия, 14.01.2020
Пострадавшие инвестировали в «бизнес-проекты» более 30 миллионов рублей
^