В Улан-Удэ автомобиль влетел в электроопору

Движение трамваев закрыто



Сегодня утром недалеко от остановки «Русский драматический театр» в Улан-Удэ произошло ДТП. Водитель иномарки врезался в опору. В этой связи было закрыто движение трамваев в центр города с «Элеватора» и «Лицея».



- Чтобы не опоздать на работу, действуйте согласно ситуации, пересаживайтесь на другой транспорт. Не надо ждать в минус 32 трамвай очень долго. Обращаем внимание, что трамвай не объедет, мы ездим по рельсам. И если такое случилось, то в городе изменения в движении, - сообщили в МУП «Управление трамвая».



Очевидцы сообщили «Байкал-Daily», что на месте стоят автомобили экстренной помощи. Подробности аварии будут позднее.

