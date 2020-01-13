В Бурятии лесоруб выплатил ущерб природе после ареста иномарки

36-летний житель Иволгинского района после ареста Daihatsu Delta выплатил крупную сумму материального ущерба, причинённого незаконной рубкой леса



После задержания на месте вырубки леса мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере».



Надзорные органы обратились в суд с гражданским иском о возмещении суммы ущерба, причинённого лесному фонду. Ущерб был оценён в 341 тысячу рублей.



Приставы обратили взыскание на расчётные счета должника в банке и установили наличие зарегистрированного транспортного средства. Во избежание передачи автомобиля Daihatsu Delta на реализацию, должник в кратчайшие сроки изыскал остаток задолженности в размере 300 тысяч рублей.



На сегодняшний день сумма материального ущерба в полном объеме перечислена на счет республиканского агентства лесного хозяйства. Кроме этого, за несвоевременное исполнение судебного решения с должника взыскана сумма исполнительского сбора в размере 23 902 рублей, сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.

