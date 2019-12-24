В Иркутской области стажёр-участковый спас двух человек

Пожар произошёл в деревне Омулёвка Аларского района



В Аларском районе Иркутской области стажёр по должности участкового уполномоченного полиции Алексей Ярцев спас на пожаре двух человек. Руководство межмуниципального отдела МВД России «Черемховский» уже намерено ходатайствовать перед начальником главного управления министерства внутренних дел по Иркутской области о поощрении.



Накануне днём Алексей, проезжая по деревне Омулёвка, заметил дым, идущий из окна частного дома. Незамедлительно он поспешил внутрь помещения, чтобы при необходимости оказать помощь. Зайдя на веранду, будущий полицейский увидел мужчину и женщину, которые находились в беспомощном состоянии. Оценив ситуацию, стажёр вытащил их из горящего дома на безопасное расстояние, после чего вызвал экстренные службы.



Благодаря своевременным и профессиональным действиям будущего участкового уполномоченного полиции удалось избежать трагедии. Сейчас жизни граждан ничего не угрожает, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

