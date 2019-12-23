В Бурятии разбился мотоциклист

Мужчина опрокинулся на мотоцикле «Урал»
В Бичурском районе Бурятии в ДТП погиб 36-летний водитель мотоцикла «Урал». Он не имел водительских прав, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Мужчина, следуя по автодороге «Мухоршибирь – Бичура – Кяхта», в трёх километрах от села Узкий Луг не справился с управлением и опрокинулся.
В результате ДТП мужчина получил тяжёлые травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение, где через несколько часов скончался.
Как сообщал «Байкал-Daily», в субботу ночью на улице Трубачеева в Улан-Удэ пьяный водитель устроил ДТП
, в котором пострадали девушка-пассажир и дорожный рабочий.
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