Пьяный водитель устроил ДТП в субботу ночью
В субботу ночью в Улан-Удэ 35-летний водитель «Фольксваген Туарег» устроил ДТП, в котором пострадали два человека. На улице Трубачеева водитель врезался в стоящую «Газель». 33-летний водитель микроавтобуса в этот момент стоял рядом, поэтому не пострадал.
Однако после столкновения с «Газелью» водитель «Туарега» сбил 30-летнего дорожного рабочего, трудившегося рядом. Также пострадала 20-летняя пассажирка «Фольксвагена». Оба получили травмы различной степени тяжести.
- Стоит отметить, что водитель «Туарега» отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения (оформлен по ст. 12.26 КРФ об АП). Устанавливаются все обстоятельства ДТП, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В Улан-Удэ в ДТП пострадали девушка и дорожный рабочий
Происшествия, Фото:
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