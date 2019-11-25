Голова лежала отдельно от тела, на которой был женский парик
На железнодорожном переезде в Чите машинист обнаружил обезглавленное тело, сообщает ИА «Чита.Ру».
Сначала машинист подумал, что это женщина, поскольку на погибшем человеке была женская одежда, но потом выяснилось, что погибшим является 35-летний мужчина, житель Лесного городка.
На мужчине была женская одежда, а также при нём была сумочка, а рядом на голове парик. Материалы дела переданы в Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР, уточнили изданию «Чита.Ру» в пресс-службе линейного управления МВД России на транспорте.
В Чите на путях нашли тело мужчины в женской одежде
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