В Чите на путях нашли тело мужчины в женской одежде

Голова лежала отдельно от тела, на которой был женский парик



На железнодорожном переезде в Чите машинист обнаружил обезглавленное тело, сообщает ИА «Чита.Ру».



Сначала машинист подумал, что это женщина, поскольку на погибшем человеке была женская одежда, но потом выяснилось, что погибшим является 35-летний мужчина, житель Лесного городка.



На мужчине была женская одежда, а также при нём была сумочка, а рядом на голове парик. Материалы дела переданы в Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР, уточнили изданию «Чита.Ру» в пресс-службе линейного управления МВД России на транспорте.



