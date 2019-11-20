В Иркутской области село вздрогнуло от взрыва газа

Во вторник в 12-м часу в селе Хомутово в Иркутской области прогремел мощный взрыв. По словам очевидцев, взрыв был слышен и ощущался на большом расстоянии. Местные жители сообщают, что «дома тряслись» сразу на нескольких улицах, передаёт «Байкал 24».
«КП-Иркутск» уточняет, что в МЧС в первые минуты после ЧП поступило более ста звонков. Звонили и жители других сёл, которые также слышали взрыв. В соцсетях местные жители пишут, что это было «страшно».
Как выяснилось, взрыв произошёл в гараже в микрорайоне Западный. В ГУ МЧС по Иркутской области сообщил, что причиной произошедшего стала разгерметизация газового баллона, который в итоге взорвался.
Взрывная волна повредила стоящие рядом жилые дома. Один на улице Сиреневая разрушен. Во втором повреждены веранда, окна, межкомнатные двери, кровля, в третьем - окна, двери, а также забор, в четвёртом – стена дома. В переулке Ольхонский в жилом доме были повреждены окна и балконная группа, припаркованному автомобилю «Форд» вынесло лобовое стекло.
К счастью, никто из людей не пострадал.
Тушили пожар 11 человек и три автоцистерны. В 23:48 открытое горение было ликвидировано.
Общая площадь разрушений – более 100 квадратных метров.
- Дознавателям МЧС в составе следственно-оперативной группы предстоит установить обстоятельства произошедшего, а специально созданной комиссии провести оценку ущерба, нанесённого имуществу граждан, - уточнили в ГУ МЧС по Иркутской области.
Как сообщал «Байкал-Daily», утром 26 октября газовый баллон взорвался в Ethno Cafe на улице Ленина в Улан-Удэ. Тогда пострадали 12 человек; все они – сотрудники кафе, на счастье, посетителей в столь ранний час ещё не было. Взрывной волной выбило стёкла, внутри помещение было сильно повреждено. Как выяснилось позже, в помещении было ещё шесть газовых баллонов. Если бы они сдетонировали, вряд ли обошлось без жертв и масштабных разрушений по всей улице.