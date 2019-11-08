Древесину по фиктивным документам продавали за рубеж
В Забайкальском крае оперативники пресекли противоправную деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконной рубке леса.
Предприниматель, который занимался заготовкой древесины, организовал вырубку деревьев за пределами выделенного ему участка. Для этого он вовлёк местных жителей. Группировка спилила более 1,5 тысячи сосны и лиственницы, которые в дальнейшем были переработаны на пилораме и по фиктивным документам проданы за рубеж.
Лесному фонду причинён ущерб в размере свыше 10 миллионов рублей. В ходе обыска изъято два трактора, четыре грузовых машины, а также пилорама.
- Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ. Полицейские задержали восемь жителей Читинского района. Под стражу заключили предполагаемого организатора и двоих активных участников группы, остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в УМВД по Забайкальскому краю.
В Забайкалье банда лесорубов спилила деревья на 10 миллионов
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