В Забайкалье банда лесорубов спилила деревья на 10 миллионов

Древесину по фиктивным документам продавали за рубеж



В Забайкальском крае оперативники пресекли противоправную деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконной рубке леса.



Предприниматель, который занимался заготовкой древесины, организовал вырубку деревьев за пределами выделенного ему участка. Для этого он вовлёк местных жителей. Группировка спилила более 1,5 тысячи сосны и лиственницы, которые в дальнейшем были переработаны на пилораме и по фиктивным документам проданы за рубеж.



Лесному фонду причинён ущерб в размере свыше 10 миллионов рублей. В ходе обыска изъято два трактора, четыре грузовых машины, а также пилорама.



- Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ. Полицейские задержали восемь жителей Читинского района. Под стражу заключили предполагаемого организатора и двоих активных участников группы, остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.



В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в УМВД по Забайкальскому краю.



