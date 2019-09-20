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В Улан-Удэ вышел на свободу водитель «Сани-шамана»

В Улан-Удэ вышел на свободу водитель «Сани-шамана»
Происшествия, 
Игоря Коношанова выпустили вчера вечером

Накануне вечером из изолятора временного содержания в Улан-Удэ вышел Игорь Коношанов, водитель якутского шамана Александра Габышева. Его выхода здесь ожидали около 10 человек. По их словам, людей могло бы быть больше, но многие уехали в Кабанский район, на стоянку, откуда прошлой ночью задержали Габышева.

Примерно около 20.00 Коношанова выпустили, и его встретила собравшаяся на улице небольшая толпа. Люди обнимали мужчину и рассказывали ему об улан-удэнских митингах и задержании самого якутского шамана.

Спросили Игоря Коношанова о его дальнейших планах, а также, каково ему пришлось в изоляторе, на что тот ответил: «Тяжело, конечно. В первый раз. Сейчас всё нормально».

Игоря Коношанова, который сопровождал Александра Габышева из Забайкальского края, задержали в Бурятии 6 сентября. Сотрудники ГИБДД изъяли его машину из-за признаков изменения номера кузова и замены двигателя. При этом водитель оказал неповиновение сотрудникам полиции. По этой причине он получил 13 суток ареста, и находился в ИВС с 7 сентября.

Именно задержание водителя «Сани-шамана», шедшего в Москву «изгонять злого духа» из президента Владимира Путина, стало катализатором стихийного митинга в Улан-Удэ. Сначала таксист Дмитрий Баиров призывал на площади Советов освободить Игоря Коношанова. Затем к нему подключились коммунисты, правда уже с другими призывами – назначить перевыборы мэра Улан-Удэ. И всё это вылилось в стихийный митинг, продлившийся несколько дней.

Позже в парке «Юбилейный» прошёл санкционированный митинг, инициированный коммунистами.

Как сообщал «Байкал-Daily», Александра Габышева задержали накануне около четырёх часов утра в Бурятии, в 20 километрах от границы с Иркутской областью. Полицейские, приехавшие на двух автобусах, задержали его и увезли с собой.

В МВД по Бурятии уточнили, что он находится в розыске за совершение преступления в Якутии, и задержанного планируется доставить ближайшим авиарейсом из Улан-Удэ в Якутск «для проведения следственных действий».
арест
 
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