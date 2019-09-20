В Улан-Удэ вышел на свободу водитель «Сани-шамана»

Игоря Коношанова выпустили вчера вечером
Накануне вечером из изолятора временного содержания в Улан-Удэ вышел Игорь Коношанов, водитель якутского шамана Александра Габышева. Его выхода здесь ожидали около 10 человек. По их словам, людей могло бы быть больше, но многие уехали в Кабанский район, на стоянку, откуда прошлой ночью задержали Габышева.
Примерно около 20.00 Коношанова выпустили, и его встретила собравшаяся на улице небольшая толпа. Люди обнимали мужчину и рассказывали ему об улан-удэнских митингах и задержании самого якутского шамана.
Спросили Игоря Коношанова о его дальнейших планах, а также, каково ему пришлось в изоляторе, на что тот ответил: «Тяжело, конечно. В первый раз. Сейчас всё нормально».
Игоря Коношанова, который сопровождал Александра Габышева из Забайкальского края, задержали в Бурятии 6 сентября. Сотрудники ГИБДД изъяли его машину из-за признаков изменения номера кузова и замены двигателя. При этом водитель оказал неповиновение сотрудникам полиции. По этой причине он получил 13 суток ареста, и находился в ИВС с 7 сентября.
Именно задержание водителя «Сани-шамана», шедшего в Москву «изгонять злого духа» из президента Владимира Путина, стало катализатором стихийного митинга в Улан-Удэ. Сначала таксист Дмитрий Баиров призывал на площади Советов освободить Игоря Коношанова. Затем к нему подключились коммунисты, правда уже с другими призывами – назначить перевыборы мэра Улан-Удэ. И всё это вылилось в стихийный митинг, продлившийся несколько дней.
Позже в парке «Юбилейный» прошёл санкционированный митинг, инициированный коммунистами.
Как сообщал «Байкал-Daily», Александра Габышева задержали накануне около четырёх часов утра в Бурятии, в 20 километрах от границы с Иркутской областью. Полицейские, приехавшие на двух автобусах, задержали его и увезли с собой.
В МВД по Бурятии уточнили, что он находится в розыске за совершение преступления в Якутии, и задержанного планируется доставить ближайшим авиарейсом из Улан-Удэ в Якутск «для проведения следственных действий».
В Улан-Удэ вышел на свободу водитель «Сани-шамана»
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Игоря Коношанова выпустили вчера вечером
Лесоруб ранее был уличён в вымогательстве
«Дар исцеления» принёс мошеннице более 4,5 миллионов рублей
Иски в суд направил прокурор района
Одна из мошенниц представилась работником правоохранительных органов
Он угнал машину ночью, чтобы покататься
Избитый мужчина скончался спустя два дня в подъезде
МВД Бурятии пояснило, за что задержали Александра Габышева
Школьница упала в колодец из-за незапертой крышки люка
После кражи первого, он увидел более дорогой велосипед
В Краснокаменске задержали с поличным вора
После этого он бросил мотоцикл в кустах
Потерпевший оформил заявку в интернете
Его приговорили к условному сроку
Молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности