Цыденов и Мархаев встретились на сцене на митинге





В целом Алексей Цыденов во многом оттянул на себя внимание участников митинга. В начале вечера, едва только зашёл на территорию парка, его окружило большое число людей. После того, как спустился со сцены, несколько десятков человек также отошли от главной площадки и пошли за главой. Люди задавали ему вопросы и озвучивали просьбы.

С 18 часов в парке «Юбилейный» в Улан-Удэ проходит митинг оппозиции, собравший, по предварительным оценкам, порядка тысячи человек. Приехал и глава Бурятии Алексей Цыденов, который после нескольких выступающих попросил слово. Едва Цыденову дали микрофон, толпа заревела, начались выкрики с требованием отставки главы.- Задайте себе вопрос, что мы хотим решить сегодня? У нас в республике много проблем, которые надо решить, - начал было Алексей Цыденов, но был прерван криками и свистом людей.На протяжении всего его диалога люди выкриками не давали ему говорить. В ситуацию вмешивался бурятский депутат от КПРФ Баир Цыренов, который просил со сцены «вести себя спокойно». Из-за криков не получился формат «вопрос-ответ», который предложил глава.Главное требование о перевыборах мэра Улан-Удэ Алексей Цыденов прокомментировал следующим образом:- Уважаемые земляки, выборы мэра проходили под контролем наблюдателей от каждого кандидата. 160 наблюдателей было от Мархаева. Вопрос – доверяет он им или нет? В избирательной комиссии сидят представители КПРФ. Все 160 человек подписались. Где были вопросы по КОИБам – они вскрывались и голоса пересчитывались. Есть протоколы, которые готовы показать.Всё выступление Цыденова проходило в очень неспокойной атмосфере, ему было трудно говорить из-за постоянных выкриков. Он сказал, что готов ответить на вопросы, уже без микрофона.Затем на сцену вслед за главой поднялся и лидер бурятских коммунистов, ставший вторым на выборах мэра Вячеслав Мархаев. Он заявил, что коммунисты намерены оспаривать итоги выборов.На сцене пустили видеоролик, где показывали скупку голосов у алкоголиков при досрочном голосовании.- Неужто мы думаем, что у нас все алкоголики? Что, все 52 тысячи проголосовавших – такие? – сделал ремарку Алексей Цыденов.Он заверил, что все наказы кандидатов в мэры будут объединены и лягут в программу развития Улан-Удэ. По поводу задержания депутата-коммуниста Баира Цыренова на площади глава Бурятии отметил, что он как представитель законодательной власти должен знать, можно ли призывать к участию в несанкционированном митинге и проводить их.В завершение глава Бурятии предложил жителям подходить к нему с интересующими вопросами и попытался сойти со сцены. Толпа не пускала его, попытался удержать главу на сцене и Вячеслав Мархаев. Но глава покинул сцену.