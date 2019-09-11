Вероятно, мужчина скончался из-за сердечного приступа
Накануне днём в центре Улан-Удэ обнаружили труп мужчины. В четыре часа дня сотрудники скорой медицинской помощи сообщили о 48-летнем умершем в правоохранительные органы.
Тело было обнаружено на так называемом «Арбате», улице Ленина, возле фонтана.
По предварительной информации, причина смерти – сердечный приступ, сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии.
В 2015 году тело мужчины обнаружили на той же улице Ленина, около центра управления в кризисных ситуациях МЧС.
На «Арбате» в Улан-Удэ умер мужчина
Происшествия, Фото:
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