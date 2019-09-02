В Улан-Удэ воровку вычислили по селфи

Фотографию укравшей телефон женщины обнаружили в «облаке»



В Улан-Удэ в полицию обратилась жительница Хабаровска с заявлением о краже. Женщина сообщила, что на перроне вокзала станции Улан-Удэ у неё украли сотовый телефон стоимостью 56 тысяч рублей.



Транспортные полицейские установили личность воровки.



- Потерпевшая с другого мобильного устройства, через известный ей логин и пароль, вошла в облачное хранилище данных своего сотового телефона. Там были обнаружены фотографии с изображением неизвестной женщины, которые, как пояснила потерпевшая, она не производила, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



Полицейские установили личность женщины с фотографий, ею оказалась жительница Улан-Удэ. Она призналась в краже, а также в том, что использовала телефон для фотографирования.



За кражу возбуждено уголовное дело, любительнице селфи грозит до 5 лет лишения свободы.



- Транспортные полицейские напоминают, в путешествии не оставляйте гаджеты и другие ценные вещи без присмотра. Преступникам порой достаточно несколько секунд, чтобы похитить имущество, - предупреждают стражи порядка.





