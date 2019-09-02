Фотографию укравшей телефон женщины обнаружили в «облаке»
В Улан-Удэ в полицию обратилась жительница Хабаровска с заявлением о краже. Женщина сообщила, что на перроне вокзала станции Улан-Удэ у неё украли сотовый телефон стоимостью 56 тысяч рублей.
Транспортные полицейские установили личность воровки.
- Потерпевшая с другого мобильного устройства, через известный ей логин и пароль, вошла в облачное хранилище данных своего сотового телефона. Там были обнаружены фотографии с изображением неизвестной женщины, которые, как пояснила потерпевшая, она не производила, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Полицейские установили личность женщины с фотографий, ею оказалась жительница Улан-Удэ. Она призналась в краже, а также в том, что использовала телефон для фотографирования.
За кражу возбуждено уголовное дело, любительнице селфи грозит до 5 лет лишения свободы.
- Транспортные полицейские напоминают, в путешествии не оставляйте гаджеты и другие ценные вещи без присмотра. Преступникам порой достаточно несколько секунд, чтобы похитить имущество, - предупреждают стражи порядка.
В Улан-Удэ воровку вычислили по селфи
Происшествия, Фото:
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