В Бурятии непослушного условно осуждённого отправили в колонию

Мужчина неоднократно нарушал предписанные обязательства



Верховный суд Бурятии в апелляционном порядке рассмотрел материал по ходатайству уголовно-исполнительной инспекции (УИИ) об отмене условного осуждения.



Осуждённый систематически не выполнял предписанные требования, не исполнял возложенную на него судом обязанность, без уважительных причин не являлся на регистрацию в УИИ.



До этого суд мужчине неоднократно предоставлял возможность исправиться, трижды продлевая испытательный срок, всего до 4 месяцев.



Суд отменил условное наказание и приговорил его к двум годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба Верховного суда республики.

