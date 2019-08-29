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В Бурятии непослушного условно осуждённого отправили в колонию

В Бурятии непослушного условно осуждённого отправили в колонию
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина неоднократно нарушал предписанные обязательства

Верховный суд Бурятии в апелляционном порядке рассмотрел материал по ходатайству уголовно-исполнительной инспекции (УИИ) об отмене условного осуждения.

Осуждённый систематически не выполнял предписанные требования, не исполнял возложенную на него судом обязанность, без уважительных причин не являлся на регистрацию в УИИ.

До этого суд мужчине неоднократно предоставлял возможность исправиться, трижды продлевая испытательный срок, всего до 4 месяцев.

Суд отменил условное наказание и приговорил его к двум годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба Верховного суда республики.
колония
 
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