Мужчина неоднократно нарушал предписанные обязательства
Верховный суд Бурятии в апелляционном порядке рассмотрел материал по ходатайству уголовно-исполнительной инспекции (УИИ) об отмене условного осуждения.
Осуждённый систематически не выполнял предписанные требования, не исполнял возложенную на него судом обязанность, без уважительных причин не являлся на регистрацию в УИИ.
До этого суд мужчине неоднократно предоставлял возможность исправиться, трижды продлевая испытательный срок, всего до 4 месяцев.
Суд отменил условное наказание и приговорил его к двум годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба Верховного суда республики.
В Бурятии непослушного условно осуждённого отправили в колонию
Происшествия, Фото:
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