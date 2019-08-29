В Листвянке прихожанин украл пожертвования из храма













Накануне в полицию с заявлением о краже обратился работник Свято-Никольского храма, расположенного в посёлке Листвянка Иркутского района. Неизвестный, воспользовавшись отсутствием людей, проник в храм, стащил стеклянный ящик с деньгами и скрылся.Его действия зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная на фасаде здания. По видеозаписи священнослужители узнали в подозреваемом одного из прихожан. Вскоре сотрудники ППС по ориентировке задержали предполагаемого вора на улице посёлка возле его дома.Ранее судимый 55-летний местный житель сознался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».Иерей Свято-Никольского храма Даниил Рудь рассказал, что пожертвования от прихожан собирались на ремонт и восстановление храма, а именно на замену полов. Он поблагодарил сотрудников полиции за проделанную работу и пожелал дальнейших успехов в служении, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.