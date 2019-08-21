В Улан-Удэ в ДТП попал автобус с пассажирами

Авария произошла в Солдатском
Сегодня в обеденное время в микрорайоне Солдатский в Улан-Удэ произошло ДТП с участием маршрутного автобуса.
- Ехавший в направлении центра города автобус №4 маршрут совершил столкновение с «Субару Аутбэк», - сообщил «Байкал-Daily» очевидец происшествия.
ДТП произошло на светофоре. При столкновении никто не пострадал.
- Пассажиры разбежались после ДТП, - уточнил свидетель.
Автомобили получили серьёзные механические повреждения.
Авария произошла в Солдатском
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