В Улан-Удэ в ДТП попал автобус с пассажирами

Автомобили получили серьёзные механические повреждения.











Сегодня в обеденное время в микрорайоне Солдатский в Улан-Удэ произошло ДТП с участием маршрутного автобуса.- Ехавший в направлении центра города автобус №4 маршрут совершил столкновение с «Субару Аутбэк», - сообщил «Байкал-Daily» очевидец происшествия.ДТП произошло на светофоре. При столкновении никто не пострадал.- Пассажиры разбежались после ДТП, - уточнил свидетель.