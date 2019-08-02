В Чите осуждён виновник падения из окна трёхлетнего ребёнка





В Чите к уголовной ответственности привлечён отец, допустивший выпадение своего ребенка из окна дома. Он виновен в совершении преступления, предусмотренного статьёй «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.



Два года назад отец ребёнка, в состоянии алкогольного опьянения, оставил дома своего трёхлетнего сына на 4 часа. Пока нерадивый отец употреблял спиртное, его маленький сын, подойдя к окну, взобрался на подоконник, и выпал из окна второго этажа. При падении малыш получил телесные повреждения, которые стали угрозой для его жизни. Медицинская экспертиза показала, что это повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью.



На судебном заседании судья принял решение о прекращении дела в связи с примирением матери ребёнка с подсудимым. Однако гособвинитель подал апелляционное представление, так как обстоятельства преступления говорят о его повышенной общественной опасности. Нужно учитывать, что преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения, которое является отягчающим обстоятельством, а мать ребёнка является заинтересованным лицом. Уголовное дело было направлено на новое рассмотрение.



Новый состав суда признал мужчину виновным, назначив ему наказание в виде ограничения свободы сроком 9 месяцев. Приговор не вступил в законную силу.

