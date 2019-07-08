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Читинские спасатели дважды спасли самоубийц

Читинские спасатели дважды спасли самоубийц
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Спасатели вовремя успели, вскрыв двери

7 июля спасатели в Чите дважды спасли мужчин от самоубийств. Об этом сообщили в ГУ «Забайкалпожспас».

В одном случае дежурная группа поисково-спасательной службы выехала по сообщению о том, что необходимо оказать помощь в открытии двери квартиры. Там молодой мужчина совершил попытку самоубийства.

По прибытии к месту вызова спасатели, применив специальные инструменты, открыли входную дверь квартиры. Они обнаружили пострадавшего и передали врачам скорой медицинской помощи.

Также 7 июля в поисково-спасательную службу поступило сообщение о необходимости оказать помощь в открытии двери гаража на улице Богомягкова. Там также пытался покончить с собой мужчина.

Спасатели открыли дверь гаража и вновь вовремя спасли мужчину. Его передали врачам «скорой».

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