Спасатели вовремя успели, вскрыв двери
7 июля спасатели в Чите дважды спасли мужчин от самоубийств. Об этом сообщили в ГУ «Забайкалпожспас».
В одном случае дежурная группа поисково-спасательной службы выехала по сообщению о том, что необходимо оказать помощь в открытии двери квартиры. Там молодой мужчина совершил попытку самоубийства.
По прибытии к месту вызова спасатели, применив специальные инструменты, открыли входную дверь квартиры. Они обнаружили пострадавшего и передали врачам скорой медицинской помощи.
Также 7 июля в поисково-спасательную службу поступило сообщение о необходимости оказать помощь в открытии двери гаража на улице Богомягкова. Там также пытался покончить с собой мужчина.
Спасатели открыли дверь гаража и вновь вовремя спасли мужчину. Его передали врачам «скорой».
Читинские спасатели дважды спасли самоубийц
Происшествия, Фото:
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