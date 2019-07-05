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В Бурятии дали поручения по тонувшему Вахмистрово

В Бурятии дали поручения по тонувшему Вахмистрово
Происшествия,  Фото:Евгения Балтатарова
Ответственные не исполнили субботнее поручение главы Бурятии

Как сообщал «Байкал-Daily», участки жителей пригородного посёлка Вахмистрово Тарбагатайского района Бурятии во время ливня в субботу, 29 июня, оказались в воде. Сообщалось о недоработке ливневого стока, из-за чего потоки воды стекали людям в огороды. Размытыми оказались дороги, испорчены посадки и надворные постройки.

Жители взяли лопаты в руки и самостоятельно раскопали траншею, чтобы избежать подтопления будущем.


видео - Евгения Балтатарова


На ситуацию среагировал глава Бурятии Алексей Цыденов. Он потребовал немедленно решить проблему подтопления.

Как сообщал «Байкал-Daily», ещё в субботу Алексей Цыденов провёл заседание комиссии по ЧС по поводу паводков в республике. Тогда же речь шла и о Тарбагатайском районе. Сообщалось, что в селе Нижний Саянтуй было затоплено 15 приусадебных участков, в которых проживает 44 человека. Также в ДНТ «Селенга» было подтоплено 16 домов.




- По факту неисполнения поручения начата служебная проверка, - написал пресс-секретарь главы Алексей Фишев сегодня в Facebook.

Накануне на место ЧП выезжал заместитель председателя правительства по развитию инфраструктуры Евгений Луковников. Он побеседовал с местными жителями, осмотрел ситуацию на месте.

- Почистим, в первую очередь, водопропускную трубу, откопаем. Лоток так быстро мы не сделаем к каналу, но подготовим, если не дай бог ещё такой обильный дождь будет, чтобы вода сразу уходила в трубу. После окончания проектных работ воплотим в жизнь проектное решение, которое проектировщики подготовят, - сказал Евгений Луковников.

По его словам, будет перепроектирована водопропускная труба, которую сделают с отверстием бОльшего размера. Будет доделан лоток, в который попадает вода с дороги. Появятся дренажные установки, сливающие воду в реки.

- Буквально в течение полутора-двух месяцев проектные работы будут произведены в части водопропускных сооружений, - уверил Евгений Луковников.

Ещё в прошлом году Алексей Цыденов был на этом участке и давал распоряжение решить эту проблему.

подтопление
 
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